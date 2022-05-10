Bankadan takip ettiler sinyal kesiciyle otomobildeki paraların yarısını çaldılar

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de alışveriş merkezinin otoparkında içinde 100 bin lira bulunan çantayı otomobilin kapılarının kilitlemesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanarak çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Mağdur Ömer Birgealp "Beni bankadan para çektikten sonra takip etmişler. Paranın yarısını çalmışlar. Diğer yarısını bırakmışlar" dedi.

Sarıyer, Katar Caddesi'ndeki AVM otoparkında 6 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ömer Birgealp, Florya'daki bankadan 100 bin lira çekti. Ardından aracıyla Sarıyer'deki AVM otoparkına geldi. Parayı aracın ön koltuğuna beyaz bir poşet içinde bıraktı. O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli AVM girişini sorarak onu oyalamaya başladı. Durumdan şüphelenmeyerek yol tarifi yapan mağdur, bu sırada lüks aracın kapısını kilitlediğini düşünüp AVM'ye girdi. Ancak geri döndüğünde otomobilinin kapılarının açık olduğunu ve poşetteki paranın bir bölümünün olmadığını gördü. Mağdur Ömer Birgealp durumu polise bildirdi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Zaza Z. ve Gıorgı P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.