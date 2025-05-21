Bankacı İhsan Yazıcıoğlu Eymir Gölü'nde Ölü Bulundu

Bankacı İhsan Yazıcıoğlu Eymir Gölü'nde Ölü Bulundu
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Ankara'da bir bankada şube müdürü olarak görev yapan İhsan Yazıcıoğlu, Eymir Gölü'nde ölü bulunmuştu. Ön otopsi raporuna göre, Yazıcıoğlu'nun ölümü intihar sonucu gerçekleşti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ANKARA'da bir bankada şube müdürü olarak çalışan İhsan Yazıcıoğlu, Eymir Gölü'nde ölü bulundu.

Olay, geçen cuma günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisindeki Eymir Gölü'nde meydana geldi. Çankaya ilçesindeki bir bankada şube müdürü olan İhsan Yazıcıoğlu, suda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yazıcıoğlu'nun gölden çıkarılan cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından, cumartesi günü memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Tamzara Mahallesi'nde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan hazırlanan ön otopsi raporuna göre, İhsan Yazıcıoğlu'nun ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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