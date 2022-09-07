Üye Girişi
Haberi Paylaş

BANKA YOLUNDA DÜŞEN PARALAR RÜZGARLA UÇARKEN, TOPLAYIP SAHİBİNE VERDİLER

Güncel Haberler

KIRIKKALE'de, bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan 8 bin TL'lik banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi.

KIRIKKALE'de, bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan 8 bin TL'lik banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, kent merkezindeki Zafer Caddesi Kızılkanat İş Merkezi önünde meydana geldi. İş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu. Çevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title