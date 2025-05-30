Banka Müdürüne Bıçak Çeken Zanlı Yakalandı

Banka Müdürüne Bıçak Çeken Zanlı Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir banka şubesine gelen M.A, banka müdürüne bıçak çekerek para almaya çalıştı. Olayın ardından polis ekipleri zanlıyı yakaladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Ceylanpınar Caddesi'ndeki banka şubesine gelen M.A, kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiği ve paranın kendisine verilmediğini iddia ederek, şube müdürü B.S'ye bıçak çekti.

Banka görevlilerinin panik butonuna basması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Zanlı, banko üzerindeki bir miktar parayı alarak bankadan çıkmak istediği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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