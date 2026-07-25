Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı İbrahim, İstanbul'da gazetecilerle buluştu:

Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Kurucu Başbakanı ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim, " Filipinler'in güneyinde Müslümanlar olarak varlığımızı devam ettirmek için bütün Müslümanlarla, Müslüman devletlerle birlikteliğimizi devam ettireceğiz." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İletişim Platformu tarafından İstanbul'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen kahvaltı programına, BARMM Kurucu Başbakanı Hacı Murat İbrahim, İletişim Platformu Derneği Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Onursal Başkanı Mehmet Güney, İHH Başkanvekili Hüseyin Oruç ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

İletişim Platformu Derneği Başkanı Çataklı, Hacı Murat İbrahim'in İstanbul'da bulunduğunu öğrenmelerinin ardından bu buluşmayı organize ettiklerini söyledi.

Çataklı, programın basın mensuplarının Bangsamoro'daki gelişmelere ilişkin sorularını doğrudan İbrahim'e yöneltebilmeleri ve sürece dair ilk elden bilgi edinebilmeleri amacıyla düzenlendiğini belirterek organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

"Moro'da yaşananlar coğrafi uzaklığı nedeniyle dünya gündeminde yeterince yer bulamıyor"

İMH Onursal Başkanı Güney de Moro İslami Kurtuluş Cephesinin (MİKC) kurucusu Selamet Asım Haşimi ile 1980'li yılların başında Pakistan'da tanıştığını anlatarak, Bangsamoro hareketinin ilk yıllarından itibaren yerel dinamikleri önceleyen ve dış müdahalelere mesafeli bir anlayış benimsediğini kaydetti.

İHH Başkanvekili Oruç ise BARMM'nin çoğu zaman coğrafi uzaklığı nedeniyle dünya gündeminde yeterince yer bulamadığına dikkati çekti. Oruç, İHH'nin 1996'dan beri bölgede insani çalışmalar yürüttüğünü ve 2013'ten itibaren beş kişilik uluslararası izleme heyeti aracılığıyla barış sürecini yakından takip ettiğini aktardı.

Oruç, 2019'daki referandumla kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin ilk başbakanı olan Hacı Murad İbrahim'in bu görevi 2025'e kadar sürdürdüğünü, ancak Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. tarafından yerine başka bir ismin atandığını belirtti.

"Seçimler çok belirleyici olacak"

BARMM Kurucu Başbakanı İbrahim de "Bangsamoro bizim için sadece bir toprak parçası değil. Bangsamoro bir tarihtir, mücadelenin ve barış sürecinin tarihi." dedi.

BARMM'nin 14. yüzyılda İslam'la tanıştığını dile getiren İbrahim, İspanyol, Amerikan ve Japon işgallerine dikkati çekerek "O zamandan bugüne mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.

İbrahim, 2014'te imzalanan Kapsamlı Bangsamoro Anlaşması'nın (CAB) onlarca yıllık silahlı çatışmaya son verdiğini ve 2019'da BARMM'nin kurulmasını sağladığını kaydetti.

Başbakanlıktaki görev değişikliğinin MİKC Merkez Komitesiyle istişare edilmeden yapıldığını vurgulayan İbrahim, birlik ve ortak karar alma süreçlerinin önemine dikkati çekti.

İbrahim, 14 Eylül 2026'da yapılacak seçimlerin Moro halkı için bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Seçimler çok belirleyici olacak. Öncelikle insanların niyetlerini ve isteklerini gösteriyor olacak. İkincisi, Filipinler devletinin de gerçekten barış isteyip istemediğinin göstergesi olacak. Bangsamoro'da düzenli bir hükümete biz bu seçimlerle kavuşacağımızı umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

80 kişilik meclisin 72'sinin halk tarafından seçileceğine işaret eden İbrahim, uluslararası topluma seçimleri gözlemlemeleri çağrısında bulundu.

Hacı Murat İbrahim, Moro'nun mücadelesinin 300 yılı aşkın süredir devam ettiğini ve Filipinler ismini kökten reddettiklerini kaydederek, "Biz Moro'yuz ve Müslümanlarız. Filipinler'in güneyinde Müslümanlar olarak varlığımızı devam ettirmek için bütün Müslümanlarla, Müslüman devletlerle birlikteliğimizi devam ettireceğiz." dedi.

Kaynak: AA