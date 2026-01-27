ABD'de Özel Jet Kalkış Esnasında Düştü: 7 Ölü, 1 Yaralı

SAN FRANCISCO, 27 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Maine eyaletine bağlı Bangor'da 8 kişiyi taşıyan özel bir iş jeti kalkış sırasında düştü. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) hazırladığı ön raporda, uçağın kalkış sırasında bilinmeyen bir nedenle düştüğü, ters dönerek durduğu ve alev aldığı belirtildi.

Bangor Uluslararası Havalimanı, acil durum ekiplerinin yerel saatle 19.45 civarında olaya müdahale ettiğini açıkladı. Kazanın ardından kapatılan havalimanının en az çarşamba öğlene kadar kapalı kalacağı bildirildi.

FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Federal kayıtlara göre uçak, Teksas eyaletinin Houston kenti merkezli bir şirkete kayıtlı Bombardier Challenger tipi iş jetiydi.

Kaza, ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası sırasında meydana geldi. Maine'de sıcaklıkların donma noktasının oldukça altında olduğu ve görüş mesafesinin son derece düştüğü belirtildi.