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Bangladeş'ten Hindistan-Pakistan Ateşkesi için Destek Mesajı

Bangladeş'ten Hindistan-Pakistan Ateşkesi için Destek Mesajı
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Bangladeş'in geçici başdanışmanı Muhammed Yunus, Hindistan ile Pakistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve bölgesel istikrar için diplomasi yoluyla çözüm çağrısı yaptı.

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Hindistan ile Pakistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yunus, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i derhal yürürlüğe giren ateşkes konusunda anlaşmaya vardıkları ve diyalog başlatma kararı aldıkları için içtenlikle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bölgesel istikrarın önemini vurgulayan ve ateşkesten duyduğu memnuniyeti aktaran Yunus, "Bangladeş, iki komşusunun farklılıklarını diplomasi yoluyla çözmesine destek vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya iki ülke arasındaki ateşkesteki etkin arabuluculukları dolayısıyla teşekkür etti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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