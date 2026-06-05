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Bangladeş, Hindistan'dan ülkeye yasa dışı girmeye çalışan kişilerin durdurulduğunu bildirdi

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Bangladeş yetkilileri, Hindistan'dan ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 33 kişiyi sınırda durdurdu. Olayın yerel saatle 05.00'te yaşandığı ve sınırın yakından izlendiği bildirildi.

Bangladeş yetkilileri, Hindistan'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde girmeye çalışan 33 kişinin sınırda durdurulduğunu açıkladı.

The Daily Star gazetesinin haberine göre Bangladeş, Hindistan'ın üç sınır hattı üzerinden 33 kişiyi zorla ülke topraklarına göndermeye çalıştığını öne sürdü.

Olayın yerel saatle 05.00 civarında yaşandığı bilgisini veren Bangladeş yetkilileri, tüm bu kişilerin sınır hattında durdurulduğunu belirtti.

Yetkililer, sınırın yakından izlendiğini, ekiplerin teyakkuzda ve ilgili makamlarla temas halinde olduklarını aktardı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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