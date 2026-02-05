Bangladeş'te 2024'teki protestolarda "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanan 6 kişiye idam cezası verildi

Bangladeş'te mahkeme, Temmuz 2024'te başlayan protestolarda yaşanan can kayıpları da dahil olmak üzere "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanan 6 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangsthanın (BSS) haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, aralarında eski milletvekili Muhammed Saiful İslam'ın da bulunduğu 6 sanığa, gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesi ve cesetlerin yakılması dahil "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezası verirken, 7 kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İki sanığı 7'şer yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, suçunu kabul ederek itirafçı olan 1 kişi hakkında ise beraat kararı verdi.

Dava dosyasında, 5 Ağustos 2024'te başkent Dakka'nın dışındaki Savar bölgesine bağlı Ashulia'daki protestolar sırasında 6 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü ve cesetlerinin yakıldığı bilgisi yer aldı. Kurbanlardan birinin, cesetlerin üzerine benzin döküldüğü esnada hayatta olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'da Hasina'yı "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.