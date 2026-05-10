Haberler

Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana kızamık belirtileri gösterdikten sonra ölen çocuk sayısı 409'a çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş'te son 1 günde 11 çocuğun kızamık nedeniyle yaşamını yitirmesiyle birlikte, 15 Mart'tan bu yana toplamda 409 çocuk hayatını kaybetti. Hükümet, artan vakalar üzerine acil aşılama kampanyası başlatma kararı aldı.

Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana doğrulanan ve şüphelenilen kızamık vakaları nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 409'a yükseldi.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, ülkede kızamığa bağlı çocuk ölümleri hızla artıyor.

Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 1 günde kızamık olduğu doğrulanan veya hastalık belirtileri gösteren 11 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bunlardan 4'ünün kızamık olduğunun doğrulandığı, 7'sinin ise şüpheli vaka olduğu kaydedildi.

Ayrıca, 15 Mart'tan bu yana kızamıktan veya kızamık benzeri belirtilerden hayatını kaybeden çocukların sayısı 409'a ulaştı.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

Bu adamı kim durduracak?
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı

Husumetlisine sokakta kabusu yaşattı, en olmayacak yerde yakalandı
Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

Bu adamı kim durduracak?
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay yaratacak gönderme

Ortalık fena kızışacak! Yaptığı paylaşımla koca şehri karşısına aldı

Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup

Erden Timur bu kez ağlattı