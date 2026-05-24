Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana kızamık olduğu doğrulanan veya belirtileri görülen 528 çocuk öldü

Bangladeş'te, 15 Mart'tan bu yana kızamık olduğu doğrulanan veya hastalık belirtileri gösteren 528 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada son 24 saatte hastalık belirtileri gösteren 16 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, son ölümlerin tamamının "şüpheli vaka" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Böylece ülkede 15 Mart'tan bu yana kızamıktan veya kızamık belirtilerinden hayatını kaybeden çocukların sayısı 528 oldu.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.