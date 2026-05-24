Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana kızamık olduğu doğrulanan veya belirtileri görülen 528 çocuk öldü

Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana kızamık olduğu doğrulanan veya hastalık belirtileri gösteren 528 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar verdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada son 24 saatte hastalık belirtileri gösteren 16 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, son ölümlerin tamamının "şüpheli vaka" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp
