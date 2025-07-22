Bangladeş'te Eğitim Uçağı Kazası: 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te Eğitim Uçağı Kazası: 27 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir eğitim uçağı, bir okulun kampüsüne düştü. Kazada 25'i çocuk olmak üzere toplam 27 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

DAKKA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağı pazartesi günü başkent Dakka'daki bir okulun kampüsüne düştü. Kaza sonucu 25'i çocuk olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş hükümeti tarafından yapılan açıklamada kazada 100'den fazla kişinin de yaralandığı ve yaralıların birçoğunun durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan, Bangladeş Ordusu Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi, eğitim uçağının yerel saatle 13.30 sularında düştüğünü açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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