Bangladeş'te Dünya Mülteci Günü Arakanlı Müslümanlar'ın kamptaki yaşantısı Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanlar'ın hayatlarına devam ettiği kamp, Dünya Mülteci Günü kapsamında görüntülendi. Arakanlı Müslümanlar'ın kamptaki yaşantısı Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanlar'ın hayatlarına devam ettiği kamp, Dünya Mülteci Günü kapsamında görüntülendi. Arakanlı Müslümanlar, anavatanlarına dönmek için uluslararası toplumdan destek istiyor. AA / Mohammad Shajahan - Güncel Dünya Mülteci Günü Bangladeş Güncel Haberler

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