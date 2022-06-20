Bangladeş'te Dünya Mülteci Günü
AA - Mohammad Shajahan - Güncel
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Arakanlı Müslümanlar'ın kamptaki yaşantısı Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanlar'ın hayatlarına devam ettiği kamp, Dünya Mülteci Günü kapsamında görüntülendi.
Arakanlı Müslümanlar'ın kamptaki yaşantısı
Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanlar'ın hayatlarına devam ettiği kamp, Dünya Mülteci Günü kapsamında görüntülendi. Arakanlı Müslümanlar, anavatanlarına dönmek için uluslararası toplumdan destek istiyor.
AA / Mohammad Shajahan - Güncel