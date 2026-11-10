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Bangladeş'te dini eğitim kurumunda çıkan yangında 63 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Bangladeş'in Narayanganj şehrindeki dini eğitim kurumunda kütüphane ve idari ofis bölümlerinde yangın çıktı, 63 öğrenci fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 4'ünün durumu kritik; yangın söndürüldü ve kurumda çoğu yatılı yaklaşık 1300 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir dini eğitim kurumunda yangın çıkması sonucu, 63 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'nın yaklaşık 15 kilometre güneydoğusundaki şehirde beş katlı "Jamiatul Ashrafia" isimli dini eğitim kurumunun kütüphane ve idari ofis bölümlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine, itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.

Narayanganj İtfaiyesi yetkilisi Abdullah Al Arefin, gazetecilere, yangın sonrasında kurumdaki 63 öğrencinin fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Öğrencilerin 4'ünün durumunun kritik olduğu, yangının ise tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Eğitim kurumunda çoğu yatılı, yaklaşık 1300 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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