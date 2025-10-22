Haberler

Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artış Gösteriyor

Bangladeş'te son 24 saat içinde 814 kişiye dang humması tanısı konuldu. Bu yıl toplam vakalar 61.605'e ulaştı, 253 kişi hayatını kaybetti.

DAKKA, 22 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'te salı günü itibarıyla son 24 saat içinde toplam 814 kişiye dang humması tanısı konuldu.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü salı günü yerel saatle sabah 08.00 itibarıyla yeni vakalar bildirilmesiyle, Bangladeş'te bu yıl şimdiye kadar görülen dang humması vakalarının sayısının 61.605'e yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde, sivrisineklerin neden olduğu bu hastalık nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, bu yıl dang humması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 253'e yükseldi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün doğruladığı verilere göre, eylül ayında 15.866 kişinin söz konusu hastalığa yakalanmasının ardından, ekim ayından bu yana ise 14.263 dang humması vakası kaydedildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekim ayında şimdiye dek dang humması nedeniyle 55 can kaybı bildirdi. Eylül ayında 76, ağustos ayında ise 39 can kaybı bildirilmişti.

Bangladeş'te genellikle muson mevsiminde görülen dang humması, artık haziran-eylül döneminin ötesine de yayılmaya başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
