Haberler

Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Haziran Ayında 1.700'ü Aştı

Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Haziran Ayında 1.700'ü Aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş'te 220 yeni dang humması vakası ve 2 ölüm bildirildi. Bu yıl toplam vaka sayısı 4.900'e, can kaybı ise 9'a çıktı. Yetkililer, özellikle muson döneminde hastalığın hızla yayıldığını belirtiyor.

DAKKA, 22 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te 220 yeni dang humması vakası ve hastalığa bağlı 2 ölüm bildirildi. Bu yıl içinde görülen vaka sayısı 4.900'e, toplam can kaybı ise 9'a yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından pazar günü açıklanan verilere göre, mayıs ayında 714 vaka kaydedilirken, haziran ayında şu ana kadar 1.703 dang humması vakası kayda geçti.

Yeni vaka sayıları, bu ay ülkenin çeşitli bölgelerinde sivrisinek kaynaklı hastalığın hızla artış eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Sivrisinek kaynaklı hastalıklar bakımından yüksek risk altında bulunan Bangladeş'te haziran-eylül muson dönemi, dang humması mevsimi olarak biliniyor.

Bangladeş'te 2025 yılında 102.861 dang humması vakası ve hastalığa bağlı 413 ölüm kaydedilmişti.

2023 yılında ise Güney Asya ülkesi, dang hummasına bağlı 1.705 ölümle bugüne kadar gördüğü en yüksek yıllık can kaybı sayısına ulaşmıştı.

Kaynak: Xinhua
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Sil baştan değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihine geçen skandal patlak verdi
Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten kare
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!