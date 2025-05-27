Bangladeş'te Azharul İslam'ın Ölüm Cezası Anayasa Mahkemesi Tarafından Bozuldu

Bangladeş'te Azharul İslam'ın Ölüm Cezası Anayasa Mahkemesi Tarafından Bozuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi eski lideri Azharul İslam'a verilen ölüm cezası, Anayasa Mahkemesi tarafından masumiyetinin kanıtlanması nedeniyle bozuldu. Yüksek Mahkeme, sanığın beraatine karar verdi.

Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi eski liderlerinden Azharul İslam aleyhinde 2014'te verilen ölüm cezası, Anayasa Mahkemesince bozuldu.

Prothom Alo haberine göre İslam'ın şubattaki temyiz talebi doğrultusunda görülen duruşmada, Yüksek Mahkeme'nin sanık aleyhindeki kararı görüşüldü.

Anayasa Mahkemesinde 7 hakimden oluşan temyiz heyetinin başkanı Syed Refaat Ahmed, oy birliğiyle alınan nihai kararı açıkladı.

Buna göre, "insanlığa karşı suçlar davasında" masumiyetinin kanıtlanması dolayısıyla Azharul İslam beraat etti.

Böylelikle Yüksek Mahkeme'nin daha önce verdiği mahkumiyet ve idam cezası bozuldu ve sanık İslam suçlardan aklandı.

"Birey veya parti olarak, hata yapmaktan muaf değiliz

Sanık avukatı Shishir Monir, karar için İslam'ı "talihli" şeklinde niteleyerek "Hayatta olduğu için adaleti yaşadı, diğer mahkumlar asılmıştı." dedi.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Shafiqur Rahman "yargı infazının kurbanları" şeklinde nitelediği idam edilen parti liderlerine yönelik "yaşasalar millete yön verirlerdi" dedi.Shafiqur Rahman, "Birey veya parti olarak, hata yapmaktan muaf değiliz, yanlış yaptıysak, af dileriz." ifadesini kullandı.

İslam, eski Başbakan Şeyh Hasina tarafından bağımsızlık savaşı sırasında işlendiği iddia edilen suçların cezalandırılması için 2009'da kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesince (ICT)

2012'de başkent Dakka'daki ikametgahından alınarak, "insanlığa karşı suç" işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

O tarihten bu yana gözaltında tutulan İslam, Aralık 2014'te, 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında işlediği iddia edilen "insanlığa karşı suçlar" nedeniyle ICT tarafından idama mahkum edilmişti.

ICT, bağımsızlık savaşı sırasında iktidarda olan Cemaat-i İslami ile muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi yöneticilerinden 20'den fazla önde gelen ismi idama mahkum etmiş, bunların bazıları infaz edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine 1,4 milyar lira destek

İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.