Bangladeş'te 6 haftada kızamık şüphesiyle 227 çocuk öldü

Bangladeş'te, 15 Mart'tan bu yana kızamık olduğundan şüphelenilen 227 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada son 24 saatte kızamık belirtileri gösteren bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece, ülkede 6 haftada kızamık olduğundan şüphelenilen ve bu hastalığın teşhisi konulan 227 çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde, 15 Mart'tan bu yana kızamık olduğu düşünülen 24 bin 319 hastanın tedavi altına alındığı, bunların 20 bin 822'sinin tedavi sonrası taburcu edildiği bildirildi.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, küresel ölçekte aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.