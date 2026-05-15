Bangladeş'te Kızamık Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 369'a Yükseldi

Güncelleme:
Bangladeş'te son 24 saatte 1.363 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edilirken 6 kişi hayatını kaybetti. Mart ortasından bu yana toplam vaka sayısı 54.419'a, can kaybı ise 369'a yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu vakalar ve can kayıpları çarşamba sabahı 08.00 ile perşembe sabahı 08.00 saatleri arasında kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
