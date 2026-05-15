Bangladeş'te Kızamık Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 369'a Yükseldi

DAKKA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'te son 24 saat içinde 1.363 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edilirken, 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu vakalar ve can kayıpları çarşamba sabahı 08.00 ile perşembe sabahı 08.00 saatleri arasında kaydedildi.

Salgının mart ayı ortasında başlamasından bu yana açıklanan son verilerle birlikte, toplam vaka sayısı 54.419'a, can kaybı sayısı ise 369'a yükseldi.

