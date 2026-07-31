Bangladeş'in güneyinde Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olması sonucu 13 kişi kayboldu

Bangladeş'in güneyinde Myanmar sınırında Arakanlı Müslümanları (Rohingya) taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 18 kişi kurtarıldı, 13 kişi kayboldu.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Arakanlı Müslümanları taşıyan bir tekne, Bengal Körfezi'ndeki Shah Porir Dwip adası yakınlarındaki Teknaf bölgesinde alabora oldu.

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) Komutanı Yarbay Hanifur Rahman Bhuiyan, alabora olan teknede 18 kişi kurtarıldığını, tekne kaptanı dahil 13 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Kurtarma operasyonuna katılan bir balıkçı, "kurtarılanların arasında kadın veya çocuk bulunmadığını" aktardı.

Teknaf Model Bölgesi Polis Karakolu Amiri Saiful Islam da açıklamasında teknenin 31 Rohingya mültecisini Cox's Bazar kıyılarına ulaştırmaya çalıştığını düşündüklerini belirtti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman olan binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA