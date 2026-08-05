Hasina Aralıkta Dönüş Sözü Verdi

YENİ Bangladeş'te gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, 2024'teki protestolar sırasında ayrıldığı ülkesine aralıkta dönmeyi planladığını duyurdu.

Yeni Delhi'deki bir etkinlik için ses kaydı mesajı gönderen Hasina, aralıkta ülkesine geri dönmeyi planladığını söyledi.

Konuşmasında Hasina, "Beni hapse atabilirler, öldürebilirler veya her şey olabilir, ama yine de geri dönmeliyim. Korku, halka karşı görevimi belirleyemez." dedi.

Hasina ayrıca lideri olduğu partisi Avam Birliğine yönelik yasağın kaldırılması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlamalarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA