Bangladeş'te 35 Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Alamgir Kazandı

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Mirza Fahrul İslam Alamgir, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Prothom Alo gazetesine göre, başbakan ve muhalefet lideri de dahil olmak üzere toplam 349 milletvekilinin parlamentoda oy kullanmasının ardından 255 oy alan Alamgir, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

35 yıllık aranın ardından düzenlenen seçim sonrasında Bangladeş Seçim Komisyonu, yeni cumhurbaşkanının cuma günü yemin edeceğini duyurdu.

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi liderliğindeki ittifakın adayı Oli Ahmed ise 88 oy alarak seçimi kaybetti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA