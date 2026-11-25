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Bangladeş İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, 2024'teki protestolar sırasında ülkeden ayrılan ve hakkında idam kararı verilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Bangladeş'e dönüşünün, Hindistan ile imzalanan iade anlaşması kapsamında gerçekleşebileceğini belirtti.

Bangladeş basınındaki haberlere göre İçişleri Bakanı Ahmed, başkent Dakka'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasina'nın olası dönüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hasina'nın Hindistan ile yapılan iade anlaşması kapsamında Bangladeş'e getirilebileceğini ifade eden Ahmed, süreçle ilgili iki ülkenin diplomatik kanallar aracılığıyla görüştüğünü kaydetti.

Ahmed, Hasina'nın partisi Avami Birliği'nin artık ülkede siyaset yapamayacağını savunarak, partiyi 2024'teki kitlesel ölümlerden sorumlu tuttu.

Partinin insanlığa karşı suçlar ve soykırım nedeniyle yargılanması gerektiğini ifade eden Ahmed, soruşturmanın tamamlanması ve iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından yargılama sürecinin başlayacağını kaydetti.

Ahmed, partinin geleceğine mahkemenin karar vereceğini belirtti.

Hasina'nın sözcüsü Syed Mozammel Ali, eski Başbakan'ın 16 Aralık'ta Bangladeş'e döneceğini, bunun için mevcut hükümetten uçak ayarlamasını talep ettiğini aktarmıştı.

Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Humaiun Kobir ise "Gerçek şu ki, hiçbir suçlunun, iade sürecinden geçmeden ülkeye girişine izin verilmeyecek." demişti.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idama, yolsuzluk suçlarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA