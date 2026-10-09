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Bangladeş, Husilerin Suudi havalimanlarına saldırılarını kınadı, 3 kişi öldü

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Bangladeş, Husilerin Suudi Arabistan'da havalimanları dahil sivil altyapıya saldırılarını şiddetle kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilirken, Abha ve Kral Halid havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Bangladeş, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarını şiddetle kınadı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'da havalimanları da dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik son saldırılarının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Bu tür saldırıların, uluslararası hukuku ihlal ettiği ve "masum insanların canını ve bölgesel istikrarı tehdit ettiği" vurgulanan açıklamada, "Bangladeş, Krallık Hükümeti ve halkıyla tam bir dayanışma içindedir ve bu saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesi yer aldı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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