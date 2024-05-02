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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine tepki gösterdi

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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polisin müdahale etmesine tepki gösterdi. Hasina, ABD'deki üniversitelerde yüzlerce öğrenci ve öğretim üyesinin gözaltına alındığını belirterek, ABD'nin insan hakları durumlarıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polisin müdahale etmesine tepki gösterdi.

Hasina, düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki üniversitelerde yüzlerce öğrenci ve öğretim üyesinin, Filistin'e destek gösterisi düzenlediği için gözaltına alındığına dikkati çekti.

Bunun "ABD'de demokrasinin bir parçası olarak gerçekleştiğini" duyduklarını söyleyen Hasina, "ABD'den insan haklarıyla ilgili nutuklar dinlemek gerçek bir talihsizlik." ifadesini kullandı.

Başbakan Hasina, ABD'de okullarda, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda silahlı saldırılar düzenlendiğini ve insanların öldüğünü anımsatarak, "Öyle görünüyor ki Amerika'da insanların öldürülmediği bir gün bile yok. ABD, öncelikle onların insan hakları durumlarıyla ilgilenmeli." diye konuştu.

Ülkesinin Filistin'e desteğini yineleyen Hasina, Filistin'e daha fazla yardım göndereceklerini belirterek, "Gazze'de olanlar soykırımdır." dedi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek gösterileri, 16 Nisan'da Columbia Üniversitesinde öğrencilerin, okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde düzenlediği oturma eylemiyle başlamıştı.

Rektörlüğün, eylemin ikinci gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması talebinde bulunması ve 108 öğrencinin gözaltına alınmasının ardından, Filistin'e destek amaçlı öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

Kampüs gösterilerinde, 30 üniversitede şu ana kadar 1600'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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