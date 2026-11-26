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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta büyük bir petrol tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkentin güneydoğusundaki Bang Na bölgesindeki Bangchak petrol tesisinde patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Bang Na Yerel Yönetim Ofisi, yaptığı açıklamada, yakın bölgede yaşayan kişilerden, tesis etrafındaki bölgeleri tahliye etmelerini istedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgede gökyüzüne doğru yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Patlamanın nedeni ve hasarın muhtemel boyutu araştırılıyor.

Kaynak: AA