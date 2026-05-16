Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, tren ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yerel yetkililer, Bangkok'ta yerel saatle 15.40 civarında tren ve yolcu otobüsünün çarpıştığını açıkladı.

Kazanın ardından otobüsün alev aldığını belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları da kazadan önce hemzemin geçidin bariyerinde arıza olduğunu söyledi.

Tanıklar, otobüsün raylara girdiğini ve trenin zamanında duramadığını belirtti.