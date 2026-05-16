Haberler

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir tren ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları, hemzemin geçit bariyerinde arıza olduğunu bildirdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, tren ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yerel yetkililer, Bangkok'ta yerel saatle 15.40 civarında tren ve yolcu otobüsünün çarpıştığını açıkladı.

Kazanın ardından otobüsün alev aldığını belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları da kazadan önce hemzemin geçidin bariyerinde arıza olduğunu söyledi.

Tanıklar, otobüsün raylara girdiğini ve trenin zamanında duramadığını belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Lewandowski, Barcelona defterini resmen kapattı

Barcelona defterini resmen kapattı
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı