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Bangkok'ta seller, 50 bölgenin tamamının afet bölgesi ilan edilmesine neden oldu

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Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle kentteki 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. BMA, kararın daha hızlı ve koordineli müdahale için alındığını belirterek kanal yakınında yaşayanlara eşyalarını ve araçlarını yükseğe taşımaları çağrısı yaptı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, etkili olan şiddetli yağışlar başkentin çeşitli bölgelerinde sellere yol açtı.

Özellikle Bangkok'un doğu kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle kanallar tamamen doldu ve ana yollar su altında kaldı.

Sellerin yol açtığı hasar ve günlük yaşamda meydana gelen ciddi aksamalar nedeniyle ülkenin 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi.

Bangkok Büyükşehir Yönetimi (BMA) kararın selden etkilenen bölgelerde daha hızlı ve koordineli müdahalede bulunulmasını sağlamak amacıyla alındığını ifade etti.

Yetkililer, kanalların yakınında yaşayanların risk altında olduğunu belirterek, yağışların devam etme ihtimaline karşı bölge sakinlerine değerli eşyalarını ve araçlarını yüksek yerlere taşımaları çağrısında bulundu.

Selden etkilenen bölgelerde yatalak hastaların hastanelere nakledileceğini bildiren yetkililer, evlerinden ayrılmak zorunda kalanların BMA'ya bağlı okullara yerleştirilebileceğini ifade etti.

Ülkede, şiddetli yağışların 27 Eylül'e kadar devam etmesinin bekleniyor.

Kaynak: AA
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