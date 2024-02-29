Üye Girişi
Haberler

Bandırmada FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin (53) bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title