Bandırmada FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin (53) bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.