Bandırma'daki kazada kamyon hurdaya döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Edincik kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kamyon sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Bandırma karayolu Edincik kavşağında Ali Karaalp idaresinde ki 42 EKD 68 plakalı karpuz yüklü seyir halinde olan ve aniden yavaşladığı, durmaya çalıştığından dolayı arkasında seyir eden 16 ER 601 plakalı Hikmet Deniz idaresinde ki kamyon arkadan çarptı. Kazanın şiddeti ile kamyonun kupası ağır hasar aldı ve sürücü kamyonda sıkıştı. Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.