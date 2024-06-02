Bandırma'da yük treninin çaptığı kişi hayatını kaybetti
Bandırma'da seyir halindeki bir yük treni, raylara aniden çıkan Hasan G'ye çarptı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Hasan G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Makinistler gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Bandırma'da yük treninin çaptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bandırma- Kuşcenneti istikametinde seyir halindeki tren aniden raylara çıkan Hasan G'ye (74) çarptı.
Sağlık ekiplerince Hasan G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Makinistler gözaltına alınırken Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.