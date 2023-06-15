Bandırma'da yanan arpa yüklü tır kullanılmaz hale geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, arpa yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Yeni Sığırcı Mahallesi'nin girişinde, arpa yüklü 10 ALD 15 plakalı tır, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangında tır kullanılmaz hale geldi.