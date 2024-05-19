Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri şüphelileri durdurarak üst araması yaptı ve uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para buldu. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.Y. ve M.B'yi durdurdu.
Polis, zanlıların üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.