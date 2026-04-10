Balıkesir'de sahte altınları kuyumcuda bozduran 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahte altınları kuyumcuda bozduran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kuyumcu, aldığı altınların sahte olduğunu tespit edince polise ihbarda bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahte altınları kuyumcuda bozduran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haydarçavuş Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya, bir kişi reşat beşli altın getirerek bozdurmak istedi. Şahıs, bozdurduğu altının karşılığında 217 bin lira alarak iş yerinden ayrıldı.

Kuyumcu aldığı altınların, detaylı incelemesinin ardından sahte olduğunu tespit ederek polise ihbarda bulundu.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, altını getiren şüphelinin kimliğini belirleyerek zanlının 2 kişiyle birlikte hareket ettiğini belirledi.

Tespit edilen şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ile 2 reşat beşli altın daha ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden H.S. (53) ve A.E. (39) tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tarık Köse
