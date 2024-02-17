Bandırma'da Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilden çeşitli eşyaları çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Paşamescit ve Çınarlı mahallelerinde park halindeki söz konusu araçlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli M.Ü'yü (15) yakaladı.

M.Ü'yü gözaltına alınan ekipler, zanlının çaldığı eşyaları sakladığı belirlenen O.C'nin (30) evinde arama yaptı. Evdeki aramada, çalıntı eşyalar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkelerin de ele geçirildiği O.C. hakkında ise "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet"ten işlem yapıldı.