Haberler

Bandırma'da kazada ölen hamile anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma'da kazada ölen hamile anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana defnedildi
Güncelleme:
+237 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doktor kontrolünden dönerken geçirdiği kazada hamile Merve Turan (33) ile kızı Ahsen Turan (3) hayatını kaybetti. Anne ve kızı, Yeşilçomlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde doktor kontrolünden dönerken kullandığı otomobilin refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonun altında kaldığı kazada hayatını kaybeden hamile Merve Turan (33) ile yanındaki kızı Ahsen Turan (3) yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Balıkesir'in Bandırma ile Bursa'nın Karacabey ilçeleri arasındaki yolda Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Bandırma yönüne giderken Merve Turan'ın kontrolünü yitirdiği 10 TT 426 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı yöne geçerek 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil, sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otomobilin sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

DOĞUMUNA 2 HAFTA VARMIŞ

Merve Turan'ın doğumuna 2 hafta kaldığı belirtilen karnındaki erkek bebeğinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Turan'ın hamilelik kontrolü için Bursa'ya gittiği, ardından kızıyla Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kazanın olduğu öğrenildi. Bebeğe doğduğunda Bilal isminin konulmasının planlandığı bildirildi.

Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın cenazeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Anne ve kızı, Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye Merve Turan'ın eşi Ali Turan, büyük kızları Zeynep Turan (6), akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Lucas Torreira'nın çabası Uruguay'a yetmedi

Lucas Torreira daha ne yapsın?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı

Veliaht prensin ülkesi zorda! Acil durum uyarısı yapıldı
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Alanya'da evinde hareketsiz bulunan İsveç uyruklu kişinin öldüğü belirlendi

Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler

Fransa maçı öncesi korktuğu başına geldi

Rusya, Kiev'de 3 İHA tesisini ve Odessa'da 2 lojistik merkezini vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya gece saldırısı! 2 lojistik firması vuruldu
New York'ta ilginç anlar! Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı

ABD'nin göbeğinde Hakan Fidan sürprizi
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı