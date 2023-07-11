Bandırma'da kaza: Sıkışan sürücü kurtarıldı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kazaya karışan kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerine kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Hikmet Deniz (51) idaresindeki 16 ER 601 plakalı kamyon, Gönen-Bandırma kara yolu Edincik kavşağında, Ali Karaalp yönetimindeki 42 EKD 68 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çapmanın şiddetiyle ön kısmı ağır hasar gören kamyonun sürücüsü Deniz aracında sıkışıp yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri, Deniz'i sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Deniz'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.