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Bandırma'da bina çatısında görülen tavus kuşları cep telefonu kamerasına yansıdı

Bandırma'da bina çatısında görülen tavus kuşları cep telefonu kamerasına yansıdı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 7 katlı bir binanın çatısında görülen tavus kuşları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 7 katlı bir binanın çatısında görülen tavus kuşları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Paşabayır Mahallesi'nde, hayvanat bahçesi ve çiftliklerde görülmeye alışık olunan tavus kuşları çatılarda görüldü.

7 katlı bir binanın çatısına konan tavus kuşları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tavus kuşlarını görüntüleyen Celal Yavuz, gazetecilere, çatılarda tavus kuşunu ilk defa gördüğünü ve tavus kuşlarını beslediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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