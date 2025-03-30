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Ban Ki-moon ve Xinhua Haber Ajansı'ndan İşbirliği Vurgusu

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Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Ban Ki-moon ile bir araya gelerek Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne verdiği destek ve işbirliği çabaları hakkında konuştu. Ban, Xinhua'nın sürdürülebilir kalkınma konusundaki rolünü önemsedi.

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Beijing'de eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Ban Ki-moon Daha İyi Bir Gelecek Vakfı Başkanı Ban Ki-moon ile bir araya geldi.

Fu cumartesi günü gerçekleşen görüşmede Ban Ki-moon'un Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne verdiği aktif destek ve uluslararası toplum arasındaki işbirliğini teşvik etme çabalarından övgüyle bahsetti.

Ban Ki-moon'un BM Genel Sekreteri olarak görev yaptığı süre boyunca BM kuruluşları ile Xinhua Haber Ajansı arasındaki etkileşim ve işbirliğini teşvik ettiğini kaydeden Fu, Ban Ki-moon Vakfı ile haber, iletişim, düşünce kuruluşu etkileşimi ve ortak yayıncılık gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Ban Ki-moon ise Xinhua'nın sorumlu bir küresel medya kuruluşu olarak sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği gibi küresel gündeme odaklanmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Ban Ki-moon, "Bu gerçekten dünyadaki tüm insanlara fayda sağlayacak bir duruş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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