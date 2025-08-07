Balya Makinesine Ayağını Kaptıran Adam, Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çalıştığı tarlada balya makinesine ayağını kaptıran Ali Y., sol ayağını kaybetti. Acil müdahale sonrası ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ayağını balya makinesine kaptırması sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Saçak beldesindeki tarlasında çalışan Ali Y. (43), balya makinesine ayağını kaptırdı.

Kazada sol ayağı kopan Ali Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine tarlaya jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Y, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
