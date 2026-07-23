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Balıkesir'de devrilen tankerden sızan akaryakıt ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Balıkesir'de devrilen tankerden sızan akaryakıt ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Balya ilçesinde akaryakıt yüklü bir tanker devrildi. Sızıntı meydana gelirken ekipler müdahale ederek kontrol altına aldı. Tanker çekiciyle kaldırıldı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinde oluşan sızıntı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 KS 887 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Atatürk Caddesi'ndeki Kaymakamlık binası önünde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tankerde meydana gelen akaryakıt sızıntısına karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından tanker, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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