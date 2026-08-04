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Mersin'de Balkonda Kavgayı İzleyen Kişi Vurularak Öldü: 5 Gözaltı

Mersin'de Balkonda Kavgayı İzleyen Kişi Vurularak Öldü: 5 Gözaltı
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde komşu aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, evinin balkonundan kavgayı izleyen İsmail Karaduman'a tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Karaduman hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de evinin balkonunda, komşu ailenin bireyleri arasında çıkan kavgayı izlerken tabanca mermisi isabet eden İsmail Karaduman (31) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Akdeniz ilçesi Şevketsümer Mahallesi'nde meydana geldi. Aile üyeleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında tabancadan ateşlenen kurşun, evinin balkonundan komşularının kavgasını izleyen İsmail Karaduman'ın vücuduna isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaduman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İsmail Karaduman doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Karaduman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Polis, olayın şüphelileri olduğu belirlenen Ömer Ç. ve Furkan Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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