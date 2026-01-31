Denizli'de cam balkon montajı yaparken düşen işçi öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cam balkon montajı yapan işçi Gürhan Apa, dengesini kaybederek düştü ve yaşamını yitirdi. Olay, Şemikler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Şemikler Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında cam balkon montajı yapan Gürhan Apa (48), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Apa'nın hayatını kaybettiğini belirledi
Apa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel