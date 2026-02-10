Konya'da evin ikinci kattaki balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Alzheimer hastası Mahmut C, ikinci kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Gökçehüyük Mahallesi'nde meydana geldi ve sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtarılamadı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin ikinci kattaki balkonundan düşen kişi öldü.
Gökçehüyük Mahallesi'nde oğlu A.C'nin ikinci kattaki evinde kalan Alzheimer hastası Mahmut C, balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut C, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Mahmut C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel