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Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

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Denizli'de dengesini kaybederek evinin balkonundan düşen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

- Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de dengesini kaybederek evinin balkonundan düşen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'de Merkezefendi İlçesi'ne bağlı Sümer Mahallesi 2465 Sokakta 3 katlı bir apartmanın 3. katında tek başına yaşayan Ramazan Teke (50), evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebepten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Teke'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine yapılan incelemelerin ardından Teke'nin cenazesi Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ramazan Teke'nin aldığı alkollün etkisiyle dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin ise adli tıp raporuna göre ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Güncel

Sümer Mahallesi Ramazan Teke Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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