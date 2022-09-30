Kahreden olay! Anne intihara kalkıştı, çocukları ayağına sarılıp engellemeyi denedi

Adana'da kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğunun gözü önünde balkon korkuluklarına çıkarak, atlamaya kalkıştı. Çocuklar annelerinin bacağına sarılarak engel olmaya çalışırken, "Anne yeter" diyerek feryat etti.

Adana'da saatlerinde 12 katlı bir apartmanın 10'uncu katında oturan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğun gözü önünde balkon demirlerinden sarkıp, atlamaya kalkıştı.

"ANNE YETER" DİYE BAĞIRDILAR

Çocuklarının ise komşular tarafından 'Anne yeter' diye bağırdığı duyuldu. Çocuklar daha sonra annelerini engellemek için bacaklarına sarıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre vücudunun yarısını korkuluklardan sarkıtan kadın, evdeki başka bir kişi tarafından ikna edilerek, indirildi.