Haberler

Adana'da Balkanlar'dan yöreye yapılan göç anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düzenlenen konferansta Balkan Türklerinin göç hikayeleri, yaşadıkları zorluklar ve Çukurova'ya yerleşme süreçleri ele alındı. Dernek Başkanı Nejat Altınok, kültürel hafızanın yaşatılması için bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Adana'da "Balkanlardan Çukurova'ya Bir Göç Hikayesi" konulu konferans yapıldı.

Çukurova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Altınok, Balkan Kültür Evi'nde düzenlenen programda, bu tür etkinliklerin kültürel hafızanın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Balkan Türklerinin tarihini ve yaşanmışlıklarını gelecek nesillere aktarmayı görev bildiklerini kaydeden Altınok, "Balkanlardan gelen büyüklerimizin yaşadığı acıları, mücadeleleri ve umut dolu göç hikayelerini unutturmamak istiyoruz. Bu konferanslar sayesinde hem tarihimize sahip çıkıyor hem de genç kuşaklarımızın köklerini daha iyi tanımasına katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever de konferansta, Balkan coğrafyasında yaşanan göç süreçlerini, göç eden ailelerin yaşadığı zorlukları ve Çukurova'ya yerleşme süreçlerini anlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı

Yok böyle bir son! Peri masalını bu golle bitirdiler
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım

Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu

Odaya giren otel personeli korkunç manzara ile karşılaştı

Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar