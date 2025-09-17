Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya Karadağ Üniversitesinden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sanja Pekovic ve Prof. Dr. Irena Oroviç, Tiran Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anila Paparisto, Tuzla Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic ile Prizren Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Luan Vardari katıldı.

Görüşmelerde yeni üyelik başvuruları, 2027 ve 2028 yıllarındaki olası dönem başkanlıkları ile Karadağ'da yapılması planlanan 9. BUA yıllık toplantısı gündeme alındı.

Toplantıda Yabancı Diller Yüksekokul Müdür Doç. Dr. Kutay Uzun ve BUA Yazı İşleri Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Nurgül Sarsılmaz da yer aldı.