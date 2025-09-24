Haberler

Balıklıgöl Yerleşkesi Güneş Enerjisi ile Aydınlatılacak

Balıklıgöl Yerleşkesi Güneş Enerjisi ile Aydınlatılacak
Şanlıurfa'nın Balıklıgöl Yerleşkesi, yenilenebilir enerji ile aydınlatılacak. Proje, GAP BKİ, Eyyübiye Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği tarafından desteklenecek.

Şanlıurfa'nın simgelerinden tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, "Balıklıgöl Çevresinin Yenilenebilir Enerji ile Aydınlatılması Projesi" kapsamında güneş enerjisiyle aydınlatılacak.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projenin protokolü, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Hasan Maral tarafından imzalandı.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde 45 gün içerisinde başlaması planlanan projeye, GAP BKİ 14, Eyyübiye Belediyesi 10, Şanlıurfa Valiliği ise 8 milyon lira finansman desteği sağlayacak.

Projeye göre yenilenebilir enerji uygulama modeli ile uygun alanlara kurulacak güneş enerjisi santrallerinden elde edilecek enerji, bölgenin aydınlatmasında kullanılacak.

Gün ışığına duyarlı akıllı otomasyon sistemlerinin kullanılması planlanan projeyle bölgenin aydınlatması yenilenecek ve aydınlatma için kullanılan enerji bedelsiz temin edilecek.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
