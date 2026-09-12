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Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Özellikle çevre illerden gelen ziyaretçiler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli yere sahip Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret eden vatandaşlar, burada dua etti.

Şehrin simgesi olan yerleşkedeki balıklara yem atan misafirler, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: AA
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